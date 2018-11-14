Євросоюз посилить захист посвідчень особи, щоб уникнути шахрайства

Иллюстративне фото (EU_Commission)

Нові документи, крім фото, повинні містити два відбитки пальців власника карти

Європейський союз посилює безпеку ідентифікаційних карток, щоб зменшити випадки фальсифікації особистих даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Як повідомляється, в ЄС посилять безпеку посвідчень особи громадян ЄС і документів про проживання, виданих громадянам ЄС та членам їх сімей, які не є членами ЄС.

Запропоновані нові правила покращать безпеку цих документів шляхом введення мінімальних стандартів для інформації, що міститься в них, так і для функцій безпеки, спільних для всіх держав-членів, які їх видають.

У відповідності з новими пропозиціями, посвідчення особи ЄС повинні випускатися в однаковому форматі кредитної картки (ID-1), включати зону считываемого апаратурою контролю, дотримуватися мінімальні норми безпеки, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО).

Нові документи, крім фото, повинні містити два відбитки пальців власника карти, які в цифровому форматі будуть занесені на безконтактний чіп.

Також повідомляється, що посвідчення особи будуть дійсні на максимальний термін 10 років.

Держави-члени мають право видавати ID карти на більш тривалий термін особам старше 70 років. У випадках, якщо картки будуть видавати дітям молодше 12 років, максимальний термін дії складе 5 років.

Нагадаємо, в Україні використовують 1,5 мільйона анульованих паспортів.

Згідно зі статистикою, з 1,5 мільйона недійсних паспортів, які пройшли повз Державної міграційної служби, 1,3 були втрачені, 90 тисяч - вкрали, а 25,7 тисяч належать померлим громадянам.