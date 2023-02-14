Євросоюз створить спеціальну робочу групу для конфіскації російських активів

Про це йшлося сьогодні, 14 лютого, на засіданні Комітету з економічних і фінансових питань Євроради, де члени обмінялися думками щодо економічного та фінансового впливу агресії Росії проти України. Міністри зосередили увагу на реалізації та наслідках санкцій, ухвалених після агресії Росії проти України.

Елізабет Свантессон, міністр фінансів Швеції, країни, яка зараз головує в Єврораді, зазначила, що постійна підтримка України залишається головним пріоритетом під час головування Швеції.

"Сьогоднішня дискусія була важливою для того, щоб продовжити моніторинг ситуації та спиратися на спільні дії щодо протидії агресії Росії щодо України. Міністри також отримали оновлену інформацію про роботу над можливостями використання заморожених російських активів для допомоги у відбудові України. Головування Швеції сприятиме цій роботі в Раді як першочерговій", - підкреслила вона.

Ці активи на суму приблизно 300 млрд євро розподілені в різних фінансових структурах, зазначається у пресрелізі. Однак останнім часом керівники інститутів ЄС неодноразово виступали із заявами, що для відновлення України мають використовувати саме російські активи. Один з посадовців ЄС повідомив, що лідери ЄС в рамках обговорення допомоги Україні планували просунутися в питанні використання заморожених російських активів. Але йдеться не про конфіскацію коштів.

"Але це режим санкцій, а не режим конфіскації. Режим санкцій означає, що ви можете використати гроші, але ви повинні їх повернути, коли зміниться політика", - сказав чиновник.

Проте у порядку денному засідання Комітету постійних представників країн Євросоюзу (Coreper), що відбудеться 15 лютого, йдеться про створення спеціальної робочої групи для конфіскації російських активів і передачі їх Україні.