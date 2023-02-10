Єврокомісія до кінця тижня представить послам ЄС нові санкції проти Росії, - журналіст

Європейська комісія має до кінця тижня представити послам Європейського союзу новий пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Саме у цей день 2022 року РФ розпочала повномасштабний наступ в Україну.

Йозвяк зазначив, що він має бути затверджений до 24 лютого.

"Цими вихідними Європейська комісія проінформує послів ЄС про 10-й пакет санкцій блоку щодо Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та РФ вже в лютому.

Новий пакет санкції ЄС проти Росії будуть націлені проти військової машини ворога. Країна-окупант повинна заплатити ціну за пролиту кров.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.