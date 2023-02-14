RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евросоюз создаст специальную рабочую группу по конфискации российских активов

Фото: Евросоюз планирует создать специальную рабочую группу по конфискации замороженных российских активов (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Евросоюз создаст спецгруппу для конфискации российских активов и передачи их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросоюза.

Об этом говорилось сегодня, 14 февраля, на заседании Комитета по экономическим и финансовым вопросам Евросовета, где члены обменялись мнениями по поводу экономического и финансового влияния агрессии России против Украины. Министры сосредоточили внимание на реализации и последствиях санкций, принятых после агрессии России против Украины.

Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции, страны, председательствующей в Евросовете, отметила, что постоянная поддержка Украины остается главным приоритетом во время председательства Швеции.

"Сегодняшняя дискуссия была важной для того, чтобы продолжить мониторинг ситуации и опираться на совместные действия по противодействию агрессии России в отношении Украины. Министры также получили обновленную информацию о работе над возможностями использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Председательство Швеции будет способствовать этой работе в Совете как первоочередной", - подчеркнула она.

Эти активы на сумму около 300 млрд евро распределены в различных финансовых структурах, отмечается в пресс-релизе. Однако в последнее время руководители институтов ЕС не раз выступали с заявлениями, что для восстановления Украины должны использовать именно российские активы. Один из чиновников ЕС сообщил, что лидеры ЕС в рамках обсуждения помощи Украине планировали продвинуться по вопросу использования замороженных российских активов. Но речь идет не о конфискации средств.

"Но это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны вернуть их, когда изменится политика", - сказал чиновник.

Однако в повестке заседания Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper), которое состоится 15 февраля, речь идет о создании специальной рабочей группы для конфискации российских активов и передачи их Украине.

Недавно РБК-Украина сообщало, что на выходных послы ЕС были информированы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о том, какие ограничения войдут в 10-й пакет санкций против России. Их планируют ввести к годовщине начала войны.

Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале.

Сообщалось, что до конца прошлой недели Еврокомиссия должна представить послам ЕС новый пакет санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России