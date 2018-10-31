Евросоюз и США хотят провести встречу об анбандлинге "Нафтогаза"

Для ускорения процесса разделения "Нафтогаза" встреча должна состояться до середины ноября

Европейская комиссия, посольство США в Киеве, представительство Всемирного банка в Украине, Европейское энергетическое сообщество и представительство ЕБРР в Украине хотели бы провести до середины ноября встречу относительно анбандлинга НАК "Нафтогаз Украина". Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Письмо подписали еврокомиссар Марош Шефчович, посол США в Украине Мари Йованович, директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен, директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач и управляющий директор ЕБРР Франсис Малиж.

Как отмечается в документе, за последние несколько лет был достигнут значительный прогресс в реформировании сектора газового рынка Украины. В частности, это принятие норм Евросоюза в законе о рынке газа от 2015 года и значительное улучшение прозрачности и управления в газовом секторе.

"Однако для реализации норм ЕС на практике сделано недостаточно", - говорится в документе

Авторы письма выразили обеспокоенность тем, то НАК "Нафтогаз Украины" до сих пор не подготовлен к разделению в соответствии с принципами ЕС, а также продолжающейся и бесплодной дискуссией об участии международных компаний в управлении газотранспортной системой Украины.

В связи с этим представители международных организаций хотели бы провести встречу с Гройсманом до середины ноября 2018 года с возможным участием в ней народных депутатов.

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали меморандум ою анбандлинге. МГУ было создано правительством в качестве будущего оператора ГТС Украины.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве, премьер-министр Владимир Гройсман согласился с тем, что анбандлинг (разделение НАК на компании) и поиск партнера для газотранспортной системы Украины - компетенция наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и руководства компании.