Євросоюз і США хочуть провести зустріч щодо анбандлінгу "Нафтогазу"

Для прискорення процесу розділення "Нафтогазу" зустріч повинна відбутися до середини листопада

Європейська комісія, посольство США в Києві, представництво Світового банку в Україні, Європейське енергетичне співтовариство та представництво ЄБРР в Україні хотіли б провести до середини листопада зустріч щодо анбандлинга НАК "Нафтогаз Україна". Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на лист прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману.

Лист підписали єврокомісар Марош Шефчович, посол США в Україні Марі Йованович, директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач і керуючий директор ЄБРР Франсіс Маліж.

Як наголошується в документі, за останні кілька років був досягнутий значний прогрес у реформуванні сектору газового ринку України. Зокрема, це прийняття норм Євросоюзу в законі про ринок газу від 2015 року і значне поліпшення прозорості та управління в газовому секторі.

"Однак для реалізації норм ЄС на практиці зроблено недостатньо", - йдеться в документі

Автори листа висловили стурбованість тим, НАК "Нафтогаз України" досі не підготовлений до розподілу у відповідності з принципами ЄС, а також безплідною дискусією про участь міжнародних компаній в управлінні газотранспортною системою України

У зв'язку з цим представники міжнародних організацій хотіли б провести зустріч з Гройсманом до середини листопада 2018 року з можливою участю в ній народних депутатів.

Нагадаємо, в липні 2018 року "Нафтогаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали меморандум про анбандлінг. МГУ було створено урядом в якості майбутнього оператора ГТС України.

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді, прем'єр-міністр Володимир Гройсман погодився з тим, що анбандлінг (поділ НАК на компанії) і пошук партнера для газотранспортної системи України - компетенція наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і керівництва компанії.