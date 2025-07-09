Євросоюз слідом за Німеччиною викликав посла Китаю через лазерну атаку на військовий літак
Євросоюз слідом за Німеччиною викликав посла Китаю через інцидент із застосуванням лазера до німецького військового літака під час навчань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.
"Європейський Союз також викликав посла Китаю після інциденту, в якому китайські військові нібито вразили німецький літак лазером під час місії ЄС з безпеки в Червоному морі", - йдеться у повідомленні видання.
Що передувало
За даними МЗС Німеччини, китайські військові навели лазер на німецький літак, чим поставили під загрозу життя екіпажу та поставили під ризик виконання міжнародної місії ASPIDES у Червоному морі.
"Китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака під час операції ЄС", - йдеться у заяві німецького МЗС.
У Берліні назвали такі дії Пекіна абсолютно неприйнятними. У зв’язку з інцидентом, посла Китаю в Німеччині викликали до міністерства закордонних справ для надання пояснень щодо події.
Операція ЄС ASPIDES – це місія Євросоюзу з морської безпеки, яка офіційно стартувала в лютому 2024 року. Вона проводиться у Червоному морі, Аденській затоці та прилеглих водах і має на меті захист міжнародного судноплавства від атак хуситів.
Мета місії – забезпечення свободи мореплавства та захист торгових суден ЄС та союзників від нападів, насамперед ракетних і дронових атак хуситів, які активізувалися з кінця 2023 року.
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