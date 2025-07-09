ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Євросоюз слідом за Німеччиною викликав посла Китаю через лазерну атаку на військовий літак

Середа 09 липня 2025 15:15
UA EN RU
Євросоюз слідом за Німеччиною викликав посла Китаю через лазерну атаку на військовий літак Фото: Євросоюз викликав посла Китаю через лазерну атаку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз слідом за Німеччиною викликав посла Китаю через інцидент із застосуванням лазера до німецького військового літака під час навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

"Європейський Союз також викликав посла Китаю після інциденту, в якому китайські військові нібито вразили німецький літак лазером під час місії ЄС з безпеки в Червоному морі", - йдеться у повідомленні видання.

Що передувало

За даними МЗС Німеччини, китайські військові навели лазер на німецький літак, чим поставили під загрозу життя екіпажу та поставили під ризик виконання міжнародної місії ASPIDES у Червоному морі.

"Китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака під час операції ЄС", - йдеться у заяві німецького МЗС.

У Берліні назвали такі дії Пекіна абсолютно неприйнятними. У зв’язку з інцидентом, посла Китаю в Німеччині викликали до міністерства закордонних справ для надання пояснень щодо події.

Операція ЄС ASPIDES – це місія Євросоюзу з морської безпеки, яка офіційно стартувала в лютому 2024 року. Вона проводиться у Червоному морі, Аденській затоці та прилеглих водах і має на меті захист міжнародного судноплавства від атак хуситів.

Мета місії – забезпечення свободи мореплавства та захист торгових суден ЄС та союзників від нападів, насамперед ракетних і дронових атак хуситів, які активізувалися з кінця 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Китай
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос