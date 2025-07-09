Евросоюз вслед за Германией вызвал посла Китая из-за лазерной атаки на военный самолет

Евросоюз вслед за Германией вызвал посла Китая из-за инцидента с применением лазера к немецкому военному самолету во время учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian .

"Европейский Союз также вызвал посла Китая после инцидента, в котором китайские военные якобы поразили немецкий самолет лазером во время миссии ЕС по безопасности в Красном море", - говорится в сообщении издания.

Что предшествовало

По данным МИД Германии, китайские военные навели лазер на немецкий самолет, чем поставили под угрозу жизнь экипажа и поставили под риск выполнение международной миссии ASPIDES в Красном море.

"Китайские военные применили лазер для поражения немецкого самолета во время операции ЕС", - говорится в заявлении немецкого МИД.

В Берлине назвали такие действия Пекина абсолютно неприемлемыми. В связи с инцидентом, посла Китая в Германии вызвали в министерство иностранных дел для дачи объяснений относительно произошедшего.

Операция ЕС ASPIDES - это миссия Евросоюза по морской безопасности, которая официально стартовала в феврале 2024 года. Она проводится в Красном море, Аденском заливе и прилегающих водах и имеет целью защиту международного судоходства от атак хуситов.

Цель миссии - обеспечение свободы мореплавания и защита торговых судов ЕС и союзников от нападений, прежде всего ракетных и дроновых атак хуситов, которые активизировались с конца 2023 года.

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