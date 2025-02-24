Євросоюз схвалив 16-й пакет санкцій проти Росії

"Вже три роки Росія безперервно бомбардує Україну, намагаючись вкрасти землі, які їй не належать. Цей новий раунд санкцій спрямований не лише проти російського тіньового флоту, але й проти тих, хто підтримує експлуатацію небезпечних нафтових танкерів, контролерів відеоігор, які пілотують безпілотники, банків, які обходять наші санкції, і пропагандистських ЗМІ, які поширюють брехню," - заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Які санкції введено

Європейська Рада погодила значний пакет з 83 пунктів, який складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

Тіньовий флот

До санкційного списку додано 74 судна з третіх країн, що належать до тіньового флоту Путіна, обходять обмеження цін на нафту, підтримують російський енергосектор або транспортують військову техніку й вкрадене українське зерно. Загалом під санкціями вже 153 судна.

Фінанси та банківська сфера

ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними та фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФС) Центрального банку Росії.

Крім того, Рада вирішила відключити 13 російських банків від платіжної системи SWIFT.

Торгівля

До санкційного списку додано 53 суб'єкти, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Третина з них – російські, решта розташовані в Китаї, Індії, Казахстані, Сінгапурі, ОАЕ та Узбекистані й допомагали обходити торговельні обмеження або постачали компоненти для БПЛА та ракет.

ЄС розширив перелік заборонених товарів, які сприяють розвитку російської оборонної промисловості. До нього додано хімічні прекурсори, програмне забезпечення для верстатів ЧПУ, сполуки хрому та контролери для БПЛА. Також введено додаткові обмеження на експорт хімікатів, пластмас, каучуку та імпорт російського алюмінію

Заборона на мовлення

Було призупинено ліцензії на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент.

Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та Красная звезда / Tvzvezda.

Ці ЗМІ відіграли важливу роль у розгортанні та підтримці агресивної війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів.

Порти

ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі дронів, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до Росії, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення. Це включає доступ до їхніх потужностей і надання будь-яких послуг суднам або літакам.

Транспортування

Рада вирішила розширити заборону на польоти до перелічених авіаперевізників, які здійснюють внутрішні рейси в межах Росії або експортують літаки чи інші авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам та підконтрольним їм компаніям.

Крім того, ЄС посилює існуючу заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, в тому числі транзитом, операторами ЄС, які на 25% або більше належать російським фізичним або юридичним особам. Нове положення забороняє будь-які зміни в структурі капіталу автотранспортних підприємств, які можуть призвести до збільшення частки, що належить російській фізичній або юридичній особі, понад 25%.

Енергетика

Погоджений сьогодні пакет заходів накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки та видобутку нафти і газу. Крім того, вона розширює заборону на надання товарів, технологій та послуг для завершення проектів з видобутку сирої нафти в Росії, таких як нафтовий проект «Восток», аналогічно до завершення проектів з видобутку скрапленого природного газу, які наразі реалізуються в Росії.

Рада також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого призначення цих продуктів.

Білорусь

Сьогоднішній пакет включає додаткові обмежувальні заходи щодо Білорусі, які відображають торговельні санкції, узгоджені проти Російської Федерації, а також інші заходи, такі як обмеження щодо продажу або надання послуг і програмного забезпечення, депозитів і криптовалютних гаманців, а також транспортних перевезень.

Крім того, Рада запровадила новий критерій включення до переліку осіб, організацій або органів, які підтримують або отримують вигоду від військово-промислового комплексу Білорусі.