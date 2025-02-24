Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России

"Уже три года Россия непрерывно бомбит Украину, пытаясь украсть земли, которые ей не принадлежат. Этот новый раунд санкций направлен не только против российского теневого флота, но и против тех, кто поддерживает эксплуатацию опасных нефтяных танкеров, контроллеров видеоигр, которые пилотируют беспилотники, банков, которые обходят наши санкции, и пропагандистских СМИ, которые распространяют ложь", - заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Какие санкции введены

Европейский Совет согласовал внушительный пакет из 83 пунктов, который состоит из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Теневой флот

В санкционный список добавлено 74 судна из третьих стран, принадлежащих к теневому флоту Путина, которые обходят ограничения цен на нефть, поддерживают российский энергосектор или транспортируют военную технику и украденное украинское зерно. Всего под санкциями уже 153 судна.

Финансы и банковская сфера

ЕС впервые вводит запрет на транзакции с кредитными и финансовыми учреждениями, созданными за пределами России, которые используют "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центрального банка России.

Кроме того, Совет решил отключить 13 российских банков от платежной системы SWIFT.

Торговля

В санкционный список добавлено 53 субъекта, которые поддерживают военно-промышленный комплекс России. Треть из них - российские, остальные расположены в Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре, ОАЭ и Узбекистане и помогали обходить торговые ограничения или поставляли компоненты для БПЛА и ракет.

ЕС расширил перечень запрещенных товаров, которые способствуют развитию российской оборонной промышленности. В него добавлены химические прекурсоры, программное обеспечение для станков ЧПУ, соединения хрома и контроллеры для БПЛА. Также введены дополнительные ограничения на экспорт химикатов, пластмасс, каучука и импорт российского алюминия

Запрет на вещание

Были приостановлены лицензии на вещание в ЕС восьми российских СМИ, которые находятся под постоянным контролем российского руководства, и запретить им транслировать свой контент.

Среди них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегический фонд культуры и Красная звезда / Tvzvezda.

Эти СМИ сыграли важную роль в развертывании и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

Порты

ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для передачи дронов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию, или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер судами, которые практикуют нерегулярные и рискованные морские перевозки. Это включает доступ к их мощностям и предоставление любых услуг судам или самолетам.

Транспортировка

Совет решил расширить запрет на полеты к перечисленным авиаперевозчикам, которые осуществляют внутренние рейсы в пределах России или экспортируют самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и подконтрольным им компаниям.

Кроме того, ЕС усиливает существующий запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, которые на 25% или более принадлежат российским физическим или юридическим лицам. Новое положение запрещает любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут привести к увеличению доли, принадлежащей российскому физическому или юридическому лицу, более 25%.

Энергетика

Согласованный сегодня пакет мер накладывает дальнейшие ограничения на экспорт товаров и технологий, в частности программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа, с целью дальнейшего ограничения российских мощностей по разведке и добыче нефти и газа. Кроме того, он расширяет запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по добыче сырой нефти в России, таких как нефтяной проект "Восток", аналогично завершению проектов по добыче сжиженного природного газа, которые сейчас реализуются в России.

Совет также запрещает предоставление услуг по временному хранению российской нефти и нефтепродуктов на территории ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного назначения этих продуктов.

Беларусь

Сегодняшний пакет включает дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси, которые отражают торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения по продаже или предоставлению услуг и программного обеспечения, депозитов и криптовалютных кошельков, а также транспортных перевозок.

Кроме того, Совет ввел новый критерий включения в перечень лиц, организаций или органов, которые поддерживают или получают выгоду от военно-промышленного комплекса Беларуси.