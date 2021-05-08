Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО, - Боррель

Впервые в программе государств-членов Евросоюза, направленной на сотрудничество в сфере безопасности и обороны (PESCO), приняли участие страны, не входящие в ЕС - США, Канада и Норвегия. Они обсудили идею "сил первоначального вступления".
Одним из принятых решений, по словам Борреля, является участие трех названных членов НАТО в проекте военной мобильности, который предусматривает обмен опытом по части организации передвижения войск.
"Реальность такова, что мы должны подготовиться к жизни в мире, в котором возникают новые опасности и угрозы, с которыми можно бороться только вместе", - написал он
Министры обороны обсудили шаги по усилению роли ЕС как "всестороннего игрока" в сфере безопасности, включая развитие проекта "Стратегический компас" - первой военной концепции союза, следует из сообщения.
Боррель также сообщил, что предложил три направления по повышению эффективности оперативного взаимодействия участников PESCO:
Министры, отметил Боррель, обсудили идею "сил первоначального вступления": около 5 тыс. военнослужащих с постоянной боевой группой из 2,5 тыс. человек, которая формируется по принципу ротации на шесть месяцев.
Напомним, четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, смогли договориться о создании сил быстрого военного реагирования. Они смогут вмешиваться в международные конфликты на раннем этапе их развития.