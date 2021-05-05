В ЕС обсуждают создание военных сил быстрого реагирования, - Reuters

Четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, смогли договориться о создании сил быстрого военного реагирования . Они смогут вмешиваться в международные конфликты на раннем этапе их развития.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, представители стран инициаторов создания сил быстрого военного реагирования договорились сформировать бригаду из 5 тысяч военнослужащих с соответствующим вооружением и техникой. Задача этого подразделения будет заключаться в оказании помощи демократическим иностранным правительствам, которые нуждаются в срочной помощи.

Окончательно это предложение министры обороны стран Евросоюза рассмотрят 6 мая на встрече, которая пройдет под председательством главы европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Ранее он упрекнул руководство ЕС в нежелании активно вмешиваться в конфликты за рубежом, особенно в таких несостоятельных странах как Ливия.

В число 14 стран, выступивших за создание сил быстрого военного реагирования, кроме Германии и Франции, вошли: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

Издание отмечает, что впервые создание сил быстрого военного реагирования в ЕС обсуждали в 1999 году. В 2007-м была создана боевая группа численностью около 1,5 тысячи человек для реагирования на кризисы, однако она никогда не использовалась. Теперь эта группа может составить основу этих сил.