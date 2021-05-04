Стартовали военные учения НАТО Defender Europe 21
Военные учения НАТО Defender Europe 21 стартовали с участием 27 стран мира. Они проходят в более чем десяти странах.
Об этом сообщает агентство "Анадолу".
На 30 полигонах в более чем десяти государствах стартовали международные учения Defender Europe 21 с участием более 30 тысяч военнослужащих.
В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.
Во время учений будут задействованы средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о четырех возможных целях Российской Федерации, которая стягивает свои войска к украинской границе.
Один из вариантов министра - это ответ России на проведение учений Defender Europe-2021 и одновременно подготовка к российским учениям "Запад-2021".