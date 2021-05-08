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Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО, - Боррель

Автор: Артур Родивилов

Вперше в програмі держав-членів Євросоюзу, спрямованій на співпрацю у сфері безпеки і оборони (PESCO), взяли участь країни, що не входять до ЄС - США, Канада і Норвегія. Вони обговорили ідею "сил початкового вступу".

Про це заявив п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі.

Одним з прийнятих рішень, за словами Борреля, є участь трьох названих членів НАТО в проекті військової мобільності, який передбачає обмін досвідом по частині організації пересування військ.

"Реальність така, що ми повинні підготуватися до життя в світі, в якому виникають нові небезпеки і загрози, з якими можна боротися тільки разом", - написав він

Міністри оборони обговорили кроки щодо посилення ролі ЄС як" всебічного гравця "у сфері безпеки, включаючи розвиток проекту" стратегічний компас " - першої військової концепції Союзу, випливає з повідомлення.

Боррель також повідомив, що запропонував три напрямки щодо підвищення ефективності оперативної взаємодії учасників PESCO:

  • Розподіл тягаря між союзниками з метою прискорення процесу прийняття рішень військовими структурами ЄС і забезпечення всіх місій і операцій, що проводяться ЄС, необхідними засобами.
  • Посилення гнучкості. Боррель навів у приклад "скоординовану морську присутність", поточний пілотний проект в Гвінейській затоці і його можливе використання в Індо-Тихоокеанському регіоні.
  • Готовність до швидшого розгортання місій та операцій ЄС у різних частинах світу.

Міністри, зазначив Боррель, обговорили ідею "сил початкового вступу": близько 5 тис.військовослужбовців з постійною бойовою групою з 2,5 тис. осіб, яка формується за принципом ротації на шість місяців.

Нагадаємо, чотирнадцять країн Євросоюзу, включаючи Німеччину і Францію, змогли домовитися про створенні сил швидкого військового реагування. Вони зможуть втручатися в міжнародні конфлікти на ранньому етапі їх розвитку.

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