Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО, - Боррель

Одним з прийнятих рішень, за словами Борреля, є участь трьох названих членів НАТО в проекті військової мобільності, який передбачає обмін досвідом по частині організації пересування військ.

"Реальність така, що ми повинні підготуватися до життя в світі, в якому виникають нові небезпеки і загрози, з якими можна боротися тільки разом", - написав він

Міністри оборони обговорили кроки щодо посилення ролі ЄС як" всебічного гравця "у сфері безпеки, включаючи розвиток проекту" стратегічний компас " - першої військової концепції Союзу, випливає з повідомлення.

Боррель також повідомив, що запропонував три напрямки щодо підвищення ефективності оперативної взаємодії учасників PESCO:

Розподіл тягаря між союзниками з метою прискорення процесу прийняття рішень військовими структурами ЄС і забезпечення всіх місій і операцій, що проводяться ЄС, необхідними засобами.

Посилення гнучкості. Боррель навів у приклад "скоординовану морську присутність", поточний пілотний проект в Гвінейській затоці і його можливе використання в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Готовність до швидшого розгортання місій та операцій ЄС у різних частинах світу.

Міністри, зазначив Боррель, обговорили ідею "сил початкового вступу": близько 5 тис.військовослужбовців з постійною бойовою групою з 2,5 тис. осіб, яка формується за принципом ротації на шість місяців.