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Евросоюз не рассчитывает на улучшение отношений с Россией в ближайшее время, - Боррель

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Брюссель, Среда 16 июня 2021 15:23
Евросоюз не рассчитывает на улучшение отношений с Россией в ближайшее время, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз не рассчитывает на улучшение отношений с Россией в ближайшее время. Эта тема будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 24 и 25 июня в Брюсселе.

Об этом на пресс-конференции заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает CDE-News.

"В нынешних обстоятельствах возобновление партнерства между ЕС и Россией, позволяющее наладить более тесное сотрудничество, кажется далекой перспективой", - сказал Боррель.

По его словам, к саммиту ЕС подготовлен доклад, в котором проанализированы отношения с Россией. "Но определять дальнейшую политику будут главы государств на саммите в июне, это их прерогатива. Мы надеемся, что они примут этот доклад и проконсультируют нас, как действовать дальше", - добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее Боррель заявил, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношениях с Россией содержит три принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

Отметим, накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам этого саммита РФ обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.

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