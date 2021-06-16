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Євросоюз не розраховує на поліпшення відносин з Росією найближчим часом, - Боррель

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Брюссель, Середа 16 червня 2021 15:23
Євросоюз не розраховує на поліпшення відносин з Росією найближчим часом, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз не розраховує на поліпшення відносин з Росією найближчим часом. Ця тема обговорюватиметься на саміті ЄС, який пройде 24 і 25 червня в Брюсселі.

Про це на прес-конференції заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає CDE-News.

"За нинішніх обставин відновлення партнерства між ЄС і Росією, що дозволяє налагодити більш тісну співпрацю, здається далекою перспективою", - сказав Боррель.

За його словами, до саміту ЄС підготовлено доповідь, в якій проаналізовано відносини з Росією. "Але визначати подальшу політику будуть глави держав на саміті в червні, це їх прерогатива. Ми сподіваємося, що вони приймуть цю доповідь і проконсультують нас, як діяти далі", - додав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що нова зовнішньополітична стратегія Євросоюзу у відносинах з Росією містить три принципи: відштовхувати, стримувати і взаємодіяти.

Зазначимо, напередодні саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками цього саміту РФ звинуватили у використанні агресивної і безвідповідальної ядерної риторики.

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