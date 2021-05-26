Евросоюз проведет антимонопольное расследование в отношении Facebook, - Financial Times

Еврокомиссия готовится начать антимонопольное расследование в отношении соцсети Facebook. Ее подозревают в нарушении правил конкуренции.
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, Еврокомиссия уже разослала Facebook и его конкурентам анкеты с целью выяснить, нарушает ли соцсеть правила размещения бизнес-объявлений, продвигая бесплатные услуги на площадке Marketplace для более 2 млрд пользователей.
Газета направила запросы по этому вопросу в Еврокомиссии и Facebook. Администрация соцсети пока не ответила, а европейский регулятор от комментариев отказался.
Отмечается, что соцсеть Facebook до настоящего момента была единственной американской технологической компанией, избежавшей официального антимонопольного расследования со стороны Евросоюза. Ранее в ЕС рассматривали на предмет нарушений деятельности Google, Microsoft, Amazon и Apple.
Напомним, в феврале 2021 года антимонопольный комитет Италии оштрафовал Facebook на 7 млн евро за невыполнение приказа о прекращении использования данных пользователей. Этот приказ был издан еще в ноябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что ирландский и французский филиала корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.
Как писало РБК-Украина, правозащитная организация Amnesty International обвинила компании Facebook и Google в помощи правительства Вьетнама подвергать цензуре критику и подавлять инакомыслие. Отмечается, что компании блокируют контент с критикой правительства Вьетнама.