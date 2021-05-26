Євросоюз проведе антимонопольне розслідування щодо Facebook, - Financial Times

Єврокомісія готується почати антимонопольне розслідування щодо соцмережі Facebook. Її підозрюють у порушенні правил конкуренції.
Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела.
За даними співрозмовників видання, Єврокомісія вже розіслала Facebook і його конкурентам анкети з метою з'ясувати, чи порушує соцмережа правила розміщення бізнес-оголошень, просуваючи безкоштовні послуги на майданчику Marketplace для понад 2 млрд користувачів.
Газета направила запити з цього питання в Єврокомісії і Facebook. Адміністрація соцмережі поки не відповіла, А європейський регулятор від коментарів відмовився.
Відзначається, що соцмережа Facebook до теперішнього моменту була єдиною американською технологічною компанією, яка уникла офіційного антимонопольного розслідування з боку Євросоюзу. Раніше в ЄС розглядали на предмет порушень діяльності Google, Microsoft, Amazon і Apple.
Нагадаємо, в лютому 2021 року Антимонопольний комітет Італії оштрафував Facebook на 7 млн євро за невиконання наказу про припинення використання даних користувачів. Цей наказ був виданий ще в листопаді 2018 року.
Раніше повідомлялося, що ірландський і французький філії корпорації Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі 1,1 млн євро. Причиною стало некоректне відображення рейтингів готелів в країні.
Як писало РБК-Україна, правозахисна організація Amnesty International звинуватила компанії Facebook і Google у допомозі уряду В'єтнаму піддавати цензурі критику і придушувати інакомислення. Відзначається, що компанії блокують контент з критикою уряду В'єтнаму.