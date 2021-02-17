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Италия оштрафовала Facebook на 7 млн евро за использование данных пользователей

Новина українською → Рим, Среда 17 февраля 2021 13:39
Италия оштрафовала Facebook на 7 млн евро за использование данных пользователей Фото: Facebook (DPA)
Автор: Андрей Козловский

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал социальную сеть Facebook на 7 млн евро за невыполнение приказа о прекращении использования данных пользователей. Этот приказ был издан еще в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, Комитет еще несколько лет назад обязал социальную сеть опубликовать исправленное заявление по поводу прекращения ненадлежащего использования данных пользователей на домашней странице веб-сайта соцсети в Италии, а также в приложении и на личной странице каждого пользователя в Италии. Однако Facebook проигнорировал такое решение регулятора.

Напомним, ранее сообщалось, что ирландский и французский филиала корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.

Также РБК-Украина писало, что правозащитная организация Amnesty International обвинила компании Facebook и Google в помощи правительства Вьетнама подвергать цензуре критику и подавлять инакомыслие. Отмечается, что компании блокируют контент с критикой правительства Вьетнама.

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