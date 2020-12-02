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Facebook и Google обвинили в поддержке цензуры во Вьетнаме

Вьетнам, Среда 02 декабря 2020 05:38
Facebook и Google обвинили в поддержке цензуры во Вьетнаме
Фото: Facebook (pexels)
Автор: Даша Харченко

Правозащитная организация Amnesty International обвинила компании Facebook и Google в помощи правительства Вьетнама подвергать цензуре критику и подавлять инакомыслие. Отмечается, что компании блокируют контент с критикой правительства Вьетнама.

Об этом сообщает BBC.

В последнем отчете Amnesty говорится, что свобода слова в Facebook и YouTube все чаще блокируется.

"В последнее десятилетие право на свободу выражения взглядов процветало в Facebook и YouTube (который принадлежит Google - ред.) во Вьетнаме. Однако в последнее время власти начали уделять внимание мирному высказыванию мнения в Интернете как реальную угрозу режиму", - сказал заместитель регионального представителя Amnesty International Мин Ю Ха.

Напомним, Европейская комиссия усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями. Речь идет о таких компаниях как Apple, Google, Amazon и Facebook.

Ранее РБК-Украина писало, что антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.

Также сообщалось, что для борьбы с монополизацией американских компаний Facebook, Google и Amazon Европейский союз хочет создать единый рынок данных.

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