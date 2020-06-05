ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євросоюз продовжить обмеження на в'їзд іноземців після 15 червня

Новини » Коронавірус     05.06.2020 - 15:59
Євросоюз продовжить обмеження на в'їзд іноземців після 15 червня
Фото: Юлва Йоханссон (flickr.com/european_parliament)

Більшість країн ЄС підтримують продовження обмежень

Країни Європейського союзу підтримують продовження обмежень на перетин зовнішніх кордонів іноземцями після 15 червня. Обмеження продовжать до кінця цього місяця.

Про це заявила єврокомісар Юлва Йоханссон після засідання міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу, передає РБК-Україна.

Як пояснила Йоханссон, сьогодні Єврокомісія рекомендувала відкрити зовнішні кордони ЄС вже 15 червня, коли закінчиться дія введених через пандемію коронавірусу обмежень. Однак переважна більшість країн-учасниць виступили за продовження обмежень до кінця червня.

"Обмеження на зовнішніх кордонах ЄС збережуться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про їх скасування на початку липня", - заявила вона.

Єврокомісар розповіла, що більшість міністрів підтримали ідею, що спочатку необхідно відновити пересування в Шенгенській зоні, а вже потім обговорювати відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Зазначимо, перетин зовнішніх кордонів Європейського союзу було обмежено через стрімке поширення коронавірусу в країнах Європи. Також велика кількість країн ЄС на час пандемії закривали свої внутрішні кордони.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала країни ЄС відкрити свої кордони до кінця червня, оскільки вже спостерігається покращення ситуації з коронавірусом.

Додамо, критерії, за якими країни ЄС вирішують, чи пропускати українських громадян через свої кордони, назвали сьогодні в МЗС України.

Крім того, в МЗС сподіваються на "сприятливе ставлення" країн ЄС до туристів з України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвросоюзкордонограничениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся