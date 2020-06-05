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Еврокомиссия призывает открыть границы в ЕС до конца месяца

Новости » Общество     05.06.2020 - 09:05
Еврокомиссия призывает открыть границы в ЕС до конца месяца
Фото: флаги Евросоюза (csamir.com)

Пока нет никаких указаний относительно того, когда внешние границы ЕС будут вновь открыты

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон призывает все страны ЕС открыть свои границы до конца июня. Такое решение она объясняет тем, что в Европейском союзе наблюдается улучшение ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, Юлва Йоханссон рада наблюдать то, что страны-члены ЕС уже начали ослаблять пограничный контроль, однако она призывает снять его повсюду в Евросоюзе до конца месяца.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала еврокомиссар.

Отметим, европейские страны начали отменять внутренние границы, однако большинство стран намерены сделать это в середине июня. Пока нет никаких указаний относительно того, когда внешние границы ЕС будут вновь открыты.

В Украине с 15 июня будет возобновлено регулярное международное авиасообщение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что сейчас ведутся переговоры со странами Евросоюза относительно туристических поездок украинцев и он рассчитывает на "благоприятное отношение" со стороны ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату открытия границ для украинцев и других иностранных туристов.

Кроме того, в Украине могут возобновить авиасообщение с Австрией после 23 июня.

Также РБК-Украина сообщало, что с 1 июня Болгария открывает границы для туристов из 29 стран, однако Украина в этот список не попала.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ЕврокомиссияЕвросоюзграница
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