Евросоюз продлит действие ограничений на вывоз COVID-вакцины

Еврокомиссия продлит ограничения на вывоз из ЕС вакцины от коронавируса в третьи страны. Меры будут действовать до конца июня.

Один из европейских дипломатов рассказал, что среди лидеров стран ЕС уже есть согласие по вопросу продления ограничений.

"Еврокомиссия предложит продлить его до июня. И это было встречено странами-членами с одобрением. Не с энтузиазмом, но есть ощущение, что нам все еще нужен этот механизм", - сказал дипломат из ЕС.

Известно также, что на встрече дипломатов в среду инициативу о продлении ограничений поддержали, включая и так называемые "тяжеловесы" Германия и Франция.