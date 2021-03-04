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Евросоюз продлит действие ограничений на вывоз COVID-вакцины

Автор: Роман Тверденко

Еврокомиссия продлит ограничения на вывоз из ЕС вакцины от коронавируса в третьи страны. Меры будут действовать до конца июня.

Об этом сообщает Reuters.

Один из европейских дипломатов рассказал, что среди лидеров стран ЕС уже есть согласие по вопросу продления ограничений.

"Еврокомиссия предложит продлить его до июня. И это было встречено странами-членами с одобрением. Не с энтузиазмом, но есть ощущение, что нам все еще нужен этот механизм", - сказал дипломат из ЕС.

Известно также, что на встрече дипломатов в среду инициативу о продлении ограничений поддержали, включая и так называемые "тяжеловесы" Германия и Франция.

Напомним, Италия заблокировала поставку из Евросоюза вакцины AstraZeneca от коронавируса. Рішення было принято в рамках механизма по авторизации вывоза вакцин из ЕС.

В конце января Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от коронавируса. Эти меры касаются тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки.

Этим документом запретили вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС.

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Новости Украины вакцина от коронавируса
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