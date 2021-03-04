Євросоюз продовжить дію обмежень на вивезення COVID-вакцини

Єврокомісія продовжить обмеження на вивезення з ЄС вакцини від коронавірусу в треті країни. Заходи будуть діяти до кінця червня.
Про це повідомляє Reuters.
Один з європейських дипломатів розповів, що серед лідерів країн ЄС вже є згода з питання продовження обмежень.
"Єврокомісія запропонує продовжити його до червня. І це було зустрінуте країнами-членами зі схваленням. Не з ентузіазмом, але є відчуття, що нам все ще потрібен цей механізм", - сказав дипломат з ЄС.
Відомо також, що на зустрічі дипломатів у середу ініціативу про продовження обмежень підтримали, включаючи і так звані "важковаговики" Німеччина і Франція.
Нагадаємо, Італія заблокувала постачання з Євросоюзу вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Рішення було прийнято в рамках механізму авторизації вивезення вакцин з ЄС.
В кінці січня Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з Євросоюзу вакцини від коронавіруса. Ці заходи стосуються тих препаратів, за яким у ЄС є ранні контракти на поставки.
Цим документом заборонили вивозити в треті країни вакцини без схвалення країн-членів ЄС.