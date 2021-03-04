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Италия заблокировала отправку Евросоюзом COVID-вакцины в Австралию

Новина українською → Европа, Четверг 04 марта 2021 19:10
Италия заблокировала отправку Евросоюзом COVID-вакцины в Австралию Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Италия заблокировала поставку из Евросоюза вакцины AstraZeneca от коронавируса. Решенение не было принято в рамках механизма по авторизации вывоза вакцин из ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

Евросоюз готовился отправить в Австралию 250 тысяч доз вакцины, но Италия заблокировала такую поставку и это первый подобный случай с момента утверждения механизма. Еврокомиссия не стала обжаловать такое решение одной из стран-членов ЕС.

Напомним, в конце января Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от коронавируса. Эти меры касаются тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки.

Этим документом запретили вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта.

Также сообщалось, что в Италии решили колоть одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Это третья страна ЕС, где решили не выдавать переболевшим вторую дозу.

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