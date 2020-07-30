Евросоюз продлил санкции против КНДР

Сегодня, 30 июля, Совет Европейского Союза продлил санкции против Северной Кореи еще на один год. Такое решение приняли в ответ на деятельность КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которая идет вразрез с многочисленными резолюциями СБ ООН.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, Совет ЕС утвердил список физических и юридических лиц, которые подпадают под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики. Это означает, что существующие ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание активов будут действовать до следующего ежегодного пересмотра.

В частности санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний, которые причастны к разработке программ ядерного оружия, баллистических ракет или другого оружия массового уничтожения, а также за избежание санкций.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны направлено на самозащиту.

Кроме того, КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.