Евросоюз продлил санкции против КНДР

Санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний
Сегодня, 30 июля, Совет Европейского Союза продлил санкции против Северной Кореи еще на один год. Такое решение приняли в ответ на деятельность КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которая идет вразрез с многочисленными резолюциями СБ ООН.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, Совет ЕС утвердил список физических и юридических лиц, которые подпадают под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики. Это означает, что существующие ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание активов будут действовать до следующего ежегодного пересмотра.
В частности санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний, которые причастны к разработке программ ядерного оружия, баллистических ракет или другого оружия массового уничтожения, а также за избежание санкций.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны направлено на самозащиту.
Кроме того, КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.