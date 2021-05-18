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Евросоюз продлил санкции за кибератаки еще на год: коснется граждан России

Автор: Наталья Скороход

Евросоюз продлил санкции за кибератаки еще на год. Они коснутся и граждан России, которые причастны к атакам.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Там напомнили, что в настоящее время санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям и включают замораживание активов и запрет на поездки. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.

Напомним, два россиянина признали себя виновными в кибератаках против США. Также к кибератакам причастны граждане Литвы и Эстонии.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила число кибератак на Украину. Об этом подробно рассказали в СБУ.

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