Евросоюз продлил санкции за кибератаки еще на год: коснется граждан России

Евросоюз продлил санкции за кибератаки еще на год. Они коснутся и граждан России, которые причастны к атакам.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС .

Там напомнили, что в настоящее время санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям и включают замораживание активов и запрет на поездки. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.

Напомним, два россиянина признали себя виновными в кибератаках против США. Также к кибератакам причастны граждане Литвы и Эстонии.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила число кибератак на Украину. Об этом подробно рассказали в СБУ.