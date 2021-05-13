Белый дом оценил вероятность санкций против "Северного потока-2" после кибератаки
В Вашингтоне продолжают считать газопровод "Северный поток-2" "плохим проектом". США не исключают, что против трубопровода могут ввести санкции за кибератаки.
Таким образом она ответила на вопрос, какова вероятность введения санкций против проекта в качестве ответа на кибератаку оператора трубопроводов Colonial Pipeline. По словам официального представителя, расследование этой ситуации по-прежнему продолжается.
"В плане того, какие шаги будут предприняты, то их, вероятно, будет рекомендовать Киберкомандование. Мы просто еще не дошли до этого этапа", - добавила Псаки.
По ее оценкам, американская администрация может принять ответные меры негласно.
Напомним, в субботу компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на нее, в связи с чем было решено прекратить работу трубопровода. Хакеры требовали выкуп за возобновление работы.
В причастности к кибератаке считают хакерскую группу из России.