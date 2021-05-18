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Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік: торкнеться громадян Росії

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік. Вони торкнуться і громадян Росії, які причетні до атак.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Там нагадали, що на даний час санкції застосовуються до восьми фізичним особам і чотирьом організаціям і включають заморожування активів і заборону на поїздки. Крім того, фізичним та юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти перерахованим особам.

Нагадаємо, два росіянина визнали себе винними в кібератаках проти США. Також до кібератак причетні громадяни Литви та Естонії.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила число кібератак на Україну. Про це детально розповіли в СБУ.

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