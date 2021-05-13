РФ увеличила число кибератак на Украину вместе с концентрацией войск у границ, - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала увеличение кибератак на Украину со стороны Российской Федерации. Тенденция наблюдается на фоне накопления Россией своих войск вдоль украинско-российской границы.

"СБУ зафиксировала существенный рост количества кибератак в преддверии и во время скопления военных РФ вблизи госграницы Украины", - сообщил Витюк.

По его словам, нынешняя ситуация в киберсфере требует всестороннего подхода к предупреждению атак. А именно - по скорейшему развитию действенной и комплексной системы предупреждения и противодействия киберугрозам.

"Уникальный опыт Службы безопасности Украины по блокированию сложных кибератак позволил сформировать эффективные партнерские отношения со многими ведущими спецслужбами мира, выступать флагманом в вопросах противодействия киберугрозам национального уровня, консолидации усилий государственных органов и гражданского общества, налаживания эффективных механизмов государственно-частного партнерства", - сказал Витюк.

Сотрудник СБУ также подчеркнул, что для Украины очень важна консолидированная работа всех ведомств для противодействия киберугрозам. Сейчас активно нарабатывается законодательная и правовая база для слаженных действий всех органов власти, объектов критической инфраструктуры и частного сектора. "Любые промедления могут рано или поздно привести к катастрофическим последствиям, поскольку удельный вес именно кибертерроризма и кибершпионажа, как инструментов гибридной войны, давно стал критическим во всем мире и продолжает расти", - сказал руководитель управления.

Витюк сообщил, что в течение 2021 года СБУ нейтрализовала более 600 кибератак и киберинцидентов, разоблачила попытки масштабных операций кибершпионажа в отношении отечественных органов исполнительной власти, субъектов сектора обороны и безопасности.

"Тем не менее, в этом случае важны не сухие цифры, а понимание, что даже одна хорошо подготовленная атака может причинить непоправимый вред. Подтверждение этому - недавняя кибератака на нефтепровод в США", - отметили в СБУ.