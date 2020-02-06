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Евросоюз призвал к прекращению ударов по Идлибу

Новости » Политика     06.02.2020 - 15:26
Евросоюз призвал к прекращению ударов по Идлибу
Иллюстративное фото (globallookpress.com)

С совместным заявлением выступили Жозеп Боррель и Янез Ленарчич

Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийскому городу Идлиб. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и комиссара ЕС по управлению кризисными ситуациями Янеза Ленарчича.

Представители ЕС обратились к противоборствующим сторонам конфликта с призывом облегчить доставку гуманитарной помощи в регионе, а также обеспечить безопасность гражданского населения.

"На фоне активизации боевых действий в Идлибе гибнут сони мирных жителей. Мишенью зачастую становятся гражданские объекты, больницы и центры содержания перемещенных лиц. Только за последние два месяца свои дома на северо-западе Сирии покинуло свыше 500 тысяч человек. Эти люди нуждаются в жилье, продовольствии и медицинских услугах", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что на данный момент нет военного решения сирийского конфликта.

Напомним, 3 февраля, войска режима Асада обстреляли позиции турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. В турецком оборонном ведомстве сообщали о минимум 4 погибших военных.

В ответ Турция обстреляла сирийские правительственные войска. В Сирийском центре мониторинга по правам человека заявляли, что в результате обстрелов не менее 8 военных погибли и еще 20 получили ранения. Однако официальный Дамаск не подтвердил информацию о гибели своих военных.

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