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Євросоюз закликав до припинення ударів по Ідлібу

Новини » Політика     06.02.2020 - 15:26
Євросоюз закликав до припинення ударів по Ідлібу
Ілюстративне фото (globallookpress.com)

З спільною заявою виступили Жозеп Боррель і Янез Ленарчич

Європейський союз закликав до припинення ударів по сирійському місті Ідліб. Про це йдеться в спільній заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і комісара ЄС з управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича.

Представники ЄС звернулися до протиборчим сторонам конфлікту із закликом полегшити доставку гуманітарної допомоги в регіоні, а також забезпечити безпеку цивільного населення.

"На тлі активізації бойових дій в Ідлібі гинуть соні мирних жителів. Мішенню найчастіше стають цивільні об'єкти, лікарні і центри утримання переміщених осіб Тільки за останні два місяці свої будинки на північному заході Сирії покинуло понад 500 тисяч осіб. Ці люди потребують житло, продовольство та медичні послуги", - йдеться в заяві.

В ЄС зазначили, що на даний момент немає військового рішення сирійського конфлікту.

Нагадаємо, 3 лютого, війська режиму Асада обстріляли позиції турецьких військовослужбовців сирійської провінції Ідліб. В турецькому оборонному відомстві повідомляли про мінімум 4 загиблих військових.

відповідь Туреччина обстріляла сирійські урядові війська. В Сирійському центрі моніторингу з прав людини заявляли, що в результаті обстрілу не менше 8 військових загинули і ще 20 отримали поранення. Проте офіційний Дамаск не підтвердив інформацію про загибель своїх військових.

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