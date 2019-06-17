Евросоюз может приостановить безвиз для отдельных стран

Европейская комиссия может приостановить действие безвизового режима для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки, из-за растущего количества мигрантов из этих стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, страны могут избежать приостановления действия безвиза, если количество просителей убежища из Западных Балкан и Латинской Америки уменьшится.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность - защищать эту привилегию", - подчеркнул Аврамопулос.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз в рамках программы переселения особо уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего союза принял к себе 32,7 тыс. людей. Минимум 4,1 тыс. беженцев приютила Германия.

Ранее, вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс пригрозил Центрально-Восточной Европе возвращением границ, если страны региона в дальнейшем будут отказываться принимать беженцев.

Также РБК-Украина писало, что министры внутренних дел стран Европейского союза договорились об ужесточении правил депортации искателей убежища, которые получили отказ.