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Вице-председатель Еврокомиссии пригрозил Восточной Европе возвращением границ

Новости » В мире    16.05.2019 - 20:55
Вице-председатель Еврокомиссии пригрозил Восточной Европе возвращением границ
Фото: Франс Тиммерманс (facebook.com frans.timmermans)

Он тоже подчеркнул необходимость эффективной защиты внешних границ ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс пригрозил Центрально-Восточной Европе возвращением границ, если страны региона в дальнейшем будут отказываться принимать беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Тиммерманс заявил, что нужен план по поддержке стран Африки, чтобы иммигранты перестали пользоваться услугами контрабандистов, чтобы попасть в Европу. Он тоже подчеркнул необходимость эффективной защиты внешних границ ЕС. Но, по его словам, этого недостаточно, поскольку нужна солидарность в Европе в деле принятия беженцев.

В свою очередь, евродепутат от партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий отметил, что мотивацией словам вице-председателя Еврокомиссии есть финансовые вопросы.

"Несколько месяцев назад премьер Матеуш Моравецкий, представляя предложение реформы ЕС и увеличения бюджета, предложил устранить скидки во взносах для богатых стран Сообщества. От того времени Тиммерманс, как разъяренный зверь, нападает на Польшу",- сказал Рышард Чарнецкий.

Напомним, глава МВД Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава не подпишет глобальный пакт ООН в отношении прав мигрантов и беженцев.

Ранее сообщалось, что Израиль не намерен присоединяться к Всемирному пакту о миграции.

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