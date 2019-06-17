Євросоюз може призупинити безвіз для окремих країн

Європейська комісія може призупинити дію безвізового режиму для окремих країн Західних Балкан та Латинської Америки, через зростаючу кількість мігрантів з цих країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Єврокомісара з питань міграції Дімітріса Аврамопулоса, країни можуть уникнути призупинення дії безвізу, якщо кількість прохачів притулку з Західних Балкан та Латинської Америки зменшиться.

"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, недвозначне: ваша відповідальність - захищати цей привілей", - наголосив Аврамопулос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз в рамках програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького союзу прийняв до себе 32,7 тис. людей. Щонайменше 4,1 тис. біженців прийняла до себе Німеччина.

Раніше, віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону в подальшому будуть відмовлятися приймати біженців.

Також РБК-Україна писало, що міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову.