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Євросоюз припиняє контакти з Туреччиною на вищому рівні

Новини » Політика    16.07.2019 - 02:40
Євросоюз припиняє контакти з Туреччиною на вищому рівні
Фото: прапори Євросоюзу і Туреччини (з відкритих джерел)

Члени ЄС рекомендували Європейському інвестиційному банку переглянути свою кредитну діяльність у Туреччині

Європейський союз прийняв рішення скасувати засідання Ради асоціації Туреччина - ЄС та припинити будь-які інші засідання на вищому рівні в рамках діалогу між ЄС і Туреччиною. Про це йдеться у документі, прийнятому у зв'язку з бурінням Туреччиною шельфу біля узбережжя Кіпру, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

Відповідне рішення було прийнято в понеділок, 15 липня, за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС.

"У світлі триваючих і нових незаконних бурових робіт Туреччини Рада приймає рішення призупинити переговори щодо Всеосяжної угоди про повітряному транспорті, не проводити Рада асоціації і подальші засідання на вищому рівні в рамках діалогу між Євросоюзом і Туреччиною", - йдеться в документі.

Члени Євросоюзу домовилися скоротити обсяг допомоги Туреччини до моменту вступу країни в ЄС і рекомендували Європейському інвестиційному банку переглянути свою кредитну діяльність в Туреччині, особливо щодо проектів з державною підтримкою.

Згідно з документом, Єврокомісія повинна продовжити роботу над варіантами впливу на Анкару через тривалі бурових робіт біля узбережжя Кіпру.

Нагадаємо, 15 липня міністри закордонних справ країн Європейського союзу схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконне буріння шельфу біля узбережжя Кіпру.

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