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Евросоюз пригрозил США пошлинами на 39 млрд долларов

Новости » Политика    24.07.2019 - 11:18
Евросоюз пригрозил США пошлинами на 39 млрд долларов
Иллюстративное фото (eeas.europa.eu)

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что перечень уже готов

Евросоюз пригрозил США пошлинами на 39 млрд долларов, если США обложат тарифами импортные автомобили. Об этом сообщает NYT.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что перечень уже готов. Однако еврокомиссар выразила надежду, что этой меры удастся избежать. 

"Мы не примем регулируемой торговли, квот или добровольных ограничений на экспорт, и, если тарифы будут введены, у нас будет список для восстановления баланса",- отметила она.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп рассказал о введении пошлин на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиакомпании Airbus. Сумма пошлин на европейские товары - 11 млрд долларов.

Добавим, что в предварительный список товаров вошла гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Ограничения затронут товары, которые ввозят из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Напомним, страны Европейского союза 15 апреля одобрили начало торговых переговоров с США. Страны ЕС проголосовали подавляющим большинством за мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном, предложенный Европейской комиссией.

В четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном. 

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