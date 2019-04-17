Евросоюз готовит торговые пошлины на товары из США

Иллюстративное фото (eeas.europa.eu)

Речь идет о списке из более чем 400 импортируемых товаров на общую сумму в 20 миллиардов долларов

Европейский союз подготовил перечень американских товаров, на которые он может ввести торговые пошлины в ответ на аналогичные меры США. Об этом сообщила в среду, 17 апреля, Еврокомиссия

Сообщается, что речь идет о списке из более чем 400 импортируемых товаров на общую сумму в 20 миллиардов долларов в год. В частности, в списке упоминаются рыба, орехи, сухофрукты, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки, чемоданы, рюкзаки, самолеты, вертолеты, тракторы и видеоигры.

Напомним, страны Европейского союза 15 апреля одобрили начало торговых переговоров с США. Страны ЕС проголосовали подавляющим большинством за мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном, предложенный Европейской комиссией. Франция проголосовала "против", а Бельгия воздержалась.

В четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном.

Добавим, что в предварительный список товаров вошла гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Ограничения затронут товары, которые ввозят из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Кроме того, Европейская комиссия подготовила ответ на введение пошлин на европейские товары со стороны США.