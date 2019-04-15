ЕС одобрил начало торговых переговоров с США

Иллюстративное фото (eeas.europa.eu)

Правительства ЕС проголосовали явным большинством, чтобы одобрить переговорные мандаты

Страны Европейского союза сегодня, 15 апреля, одобрили начало торговых переговоров с США. Об этом сообщает Reuters.

В частности, страны ЕС проголосовали подавляющим большинством за мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном, предложенный Европейской комиссией. Франция проголосовала "против", а Бельгия воздержалась.

Комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, хочет начать переговоры по двум направлениям: одно - снизить тарифы на промышленные товары, другое - чтобы компаниям было проще демонстрировать продукты, соответствующие стандартам ЕС или США.

Напомним, в четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном. На переговорах речь пойдет о возможности снижения пошлин на промышленные товары и упрощение европейским компаниям выполнения стандартов США.

Добавим, что в предварительный список товаров вошла гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Ограничения затронут товары, которые ввозят из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Кроме того, Европейская комиссия подготовила ответ на введение пошлин на европейские товары со стороны США.