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ЕС согласился начать официальные торговые переговоры с Вашингтоном

Новости » Политика    11.04.2019 - 18:57
ЕС согласился начать официальные торговые переговоры с Вашингтоном
Иллюстративное фото (eeas.europa.eu)

ЕС принял мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном

Страны-члены Европейского союза приняли в четверг, 11 апреля, мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным источника агентства, на переговорах речь пойдет о возможности снижения пошлин на промышленные товары и упрощения европейским компаниям выполнения стандартов США.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Европейского союза в ответ на субсидирование ЕС своей авиапромышленности. 

В предварительный список товаров вошла гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Ограничения могут коснуться товаров, ввозимых из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из Европейского союза в ответ на субсидирование своей авиапромышленности. По его словам, пошлины затронут импорт из стран Евросоюза на сумму в 11 млрд долларов.


 

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