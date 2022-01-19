Евросоюз придумал, как штрафовать Польшу. Деньги вычтут из причитающихся ей платежей

Как заявил изданию чиновник, Европейский союз начинает процесс вычета миллионов евро из платежей Польше для покрытия штрафов, наложенных на Варшаву за игнорирование судебного запрета на закрытие угольной шахты.

Параметры удержания штрафа из платежей Польши определят в ближайшие дни. У польских властей есть 10 рабочих дней для ответа.

Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что последний срок для первого платежа штрафа Польши истек 18 января. Сейчас ЕС начинает "процедуру взаимозачета".

По данным агентства, первый платеж составляет 15 млн евро плюс 30 тысяч евро процентов.