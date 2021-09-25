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Польша не должна выплачивать ЕС штраф за скандальную шахту, - Дуда

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Польша, Суббота 25 сентября 2021 14:13
Польша не должна выплачивать ЕС штраф за скандальную шахту, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польши (flickr.com 146614117@N05)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о скандальной шахты "Турув" на границе с Чехией. Дуда сказал, что Польша не должна выплачивать штрафные санкции, которые на страну наложил Суд ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам Дуды, решение о наложении штрафных санкций на Польшу было принято единолично, что, по его мнению, подрывает суть функционирования Суда Европейского союза.

"Кто-то решил, что нужно прекратить добычу угля на шахте "Турув", не понимая, что это - 7% всей польской энергетики. Эта шахта заряжает электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть нашей страны. И это проблема", - заявил польский президент.

Дуда отметил, что остановка шахты "Турув" может привести к ограничению запасов электроэнергии в Польше.

"Мы просто не в состоянии остановить эту добычу угля, поскольку это ограничит наши запасы электроэнергии. Возможно, это было сделано для того, чтобы мы покупали энергию у Германии", - добавил он.

Напомним, европейский суд обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро за каждый день работы шахты "Турув". Однако в Варшаве заявили, что закрывать скандальную шахту не планируют.

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