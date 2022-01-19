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Євросоюз придумав, як штрафувати Польщу. Гроші віднімуть з належних їй платежів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія знайшла штрафувати Польщу через скандальну шахту "Турув" на кордоні з Чехією. Гроші планують утримувати з платежів, які призначені країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як заявив виданню чиновник, Європейський союз починає процес вирахування мільйонів євро з платежів Польщі для покриття штрафів, накладених на Варшаву за ігнорування судової заборони на закриття вугільної шахти.

Параметри утримання штрафу з платежів Польщі визначать найближчими днями. Польська влада має 10 робочих днів для відповіді.

Представник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив, що останній термін для першого платежу штрафу Польщі закінчився 18 січня. Зараз ЄС починає "процедуру взаємозаліку".

За даними агентства, перший платіж становить 15 млн євро плюс 30 тисяч євро відсотків.

Нагадаємо, Європейський суд зобов'язав Польщу виплачувати 500 тисяч євро за кожен день роботи шахти "Турув". Однак у Варшаві заявили, що закривати скандальну шахту не планують.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна не повинна виплачувати штраф ЄС через вугільну шахту.

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