Євросоюз придумав, як штрафувати Польщу. Гроші віднімуть з належних їй платежів

Як заявив виданню чиновник, Європейський союз починає процес вирахування мільйонів євро з платежів Польщі для покриття штрафів, накладених на Варшаву за ігнорування судової заборони на закриття вугільної шахти.

Параметри утримання штрафу з платежів Польщі визначать найближчими днями. Польська влада має 10 робочих днів для відповіді.

Представник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив, що останній термін для першого платежу штрафу Польщі закінчився 18 січня. Зараз ЄС починає "процедуру взаємозаліку".

За даними агентства, перший платіж становить 15 млн євро плюс 30 тисяч євро відсотків.