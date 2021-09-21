ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша не закроет шахту, несмотря на штрафные санкции ЕС

Новина українською →
Варшава, Вторник 21 сентября 2021 17:49
Польша не закроет шахту, несмотря на штрафные санкции ЕС Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти не будут закрывать шахту "Турув" на границе с Чехией, несмотря на штрафные санкции Европейского союза. Накануне суд в ЕС обязал Варшаву выплачивать по 500 000 евро штрафа ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

По словам Моравецкого, решение европейского суда не имеет значения для Варшавы, поскольку "Турув" принципиально важен для польской энергосистемы. Комплекс, который состоит из шахты по добыче бурого угля и электростанции, обеспечивает от 4 до 7% электроэнергии для Польши.

"Это миллионы людей, очень большое количество школ, больниц, которые остались бы без электричества", - подчеркнул он.

Напомним, ранее европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать 500 тысяч евро в виде штрафа работу угольной шахты "Турув".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Польша
NEWS
Киевская область тоже закроет школы с уровнем вакцинации менее 80%
Киевская область тоже закроет школы с уровнем вакцинации менее 80%
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами