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ЕС сотрудничает со странами происхождения и транзита мигрантов в Беларусь, - Боррель

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Брюссель, Среда 10 ноября 2021 21:56
ЕС сотрудничает со странами происхождения и транзита мигрантов в Беларусь, - Боррель Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз тесно сотрудничает со странами происхождения и транзита нелегальных мигрантов в Беларусь. Европейский союз будет противодействовать попыткам режима Александра Лукашенко использовать беженцев как политический инструмент давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы тесно сотрудничаем со странами происхождения и транзита (нелегальных мигрантов - ред.), чтобы положить конец действиям режима Лукашенко", - написал в Twitter Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжит противодействовать спонсируемой государством нелегальной миграции, включая незаконный ввоз беженцев, организованный белорусским режимом. По его словам, для этого против Минска будет расширен пакет санкций.

Боррель подчеркнул, что ЕС решительно осуждает режим Лукашенко за то, что он сознательно подвергает опасности жизнь и благополучие людей.

"Мы полностью солидарны с государствами-членами (ЕС - ред.), пострадавшими от этой гибридной атаки, и продолжим оказывать помощь тем, кто пострадал в наибольшей степени", - отметил глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС и США ввести санкции на авиакомпании третьих стран, помогающих нелегальным мигрантам добраться в Беларусь.

Отметим, 10 ноября послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси.

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