Євросоюз посилює тиск на Росію: 20-й пакет санкцій на фінальній стадії, - Вадефуль

ЄС майже завершив узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії, посилюючи тиск на Кремль та підтримуючи Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні.
За його словами, Євросоюз продовжує підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.
"Шлях повернення Росії за стіл переговорів абсолютно зрозумілий. Він полягає в тому, щоб ми чітко стояли за Україну і продовжували її підтримувати. Ми вчора саме це продемонстрували в рамках зустрічі міністрів оборони НАТО - готовність надавати ще більші пакети допомоги. І той факт, що ми робимо заморожені російські активи доступними для використання, також це показує", - сказав Вадефуль.
Він додав, що Україну підтримує "велика сім’я країн в Європі та за її межами".
Також міністр підкреслив, що посилення санкційного тиску - це другий ключовий аспект політики ЄС щодо РФ.
"20-й пакет санкцій незабаром буде завершений", - наголосив Вадефуль.
За його словами, новий пакет має посилити економічний та політичний тиск на РФ та її союзників, з акцентом на енергетичний та фінансовий сектори.
Третій аспект, за словами німецького міністра, стосується готовності до діалогу.
"По-третє, готовність до діалогу - і Україна до нього готова. Росії за столом переговорів бракує. Але колись вона муситиме з’явитися за цим столом. Кожна війна колись закінчується. Ми дбаємо про те, щоб Україна завершила її з сильної переговорної позиції", - підкреслив він.
Раніше Єврокомісія повідомляла про наміри запровадити окремі санкційні списки щодо танкерів тіньового флоту, що може стати частиною нового пакету обмежувальних заходів.
Зазначимо, що Євросоюз постійно розширює пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні. Санкції охоплюють економічні, фінансові та індивідуальні обмеження, спрямовані на посилення тиску на Кремль та стримування фінансування війни.
Більше того, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Крім того, 20 жовтня Рада Євросоюзу більшістю голосів підтримала запуск механізму RePowerEU, який передбачає поетапну та повну відмову Євросоюзу від російського викопного палива.