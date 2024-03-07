Евросоюз пообещал Украине 50 млрд евро. Деньги дают под реформы с жестким контролем

Уже в марте Украина начнет получать финансовую поддержку в госбюджет от ЕС по программе Ukraine Facility. За полгода общая сумма финансирования составит 6,3 млрд евро. Как будут выделяться деньги, кто будет контролировать их использование и хватит ли ресурса на весь год, – разбирался журналист РБК-Украина Юрий Дощатов.

При подготовке материала использованы документы ЕС, публичные и эксклюзивные комментарии чиновников и экспертов.

Содержание:

С марта денег для Украины будет больше

Жесткие условия: нет реформ – нет денег

Механизм контроля за использованием средств

Хватает ли денег для бюджета Украины?

Украина за два первых месяца текущего года получила от международных партнеров для для покрытия дефицита госбюджета 1,2 млрд долларов. Фактически это пятая часть от необходимой суммы, которая, по информации Минфина, ежемесячно составляет 3 млрд долларов.

В январе-феврале в общий фонд госбюджета поступило 0,9 млрд долларов от Японии, 295 млн. от Норвегии и 3 млн. – от Испании. Большей частью это гранты в рамках проекта Всемирного банка (PEACE in Ukraine). Международная помощь пошла на финансирование приоритетных социальных расходов, в частности на зарплаты учителям и медикам, сотрудникам ГСЧС, на пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также на обеспечение социальной защиты населения.

Еще 1,95 млрд Украина привлекла за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

С марта денег для Украины будет больше

В марте объем внешнего финансирования госбюджета значительно увеличится. От МВФ поступит около 900 млн долларов – в феврале прошел успешный пересмотр программы и решение о выделении очередного транша ожидается во второй половине марта. Продолжится финансирование со стороны Японии и Великобритании.

И основная сумма – 4,5 млрд евро – должна поступить от Евросоюза. Фактически это переходное финансирование перед запуском 4-летней программы Ukraine Facility (UF) на 50 млрд евро. Для получения мартовского транша в ближайшее время будет подписан меморандум по такому финансированию и кредитный договор. Что касается программы UF, то все 27 членов ЕС одобрили ее 1 февраля. Регламент программы был утвержден в конце февраля.

Документ определяет направления и формы использования денег. Сами реформы будут содержаться непосредственно в Плане Украины (Ukraine Plan), который планируют утвердить в апреле. Сейчас проект этого документа дорабатывается, и именно в нем будут условия-индикаторы, выполнение которых позволит Украине ежеквартально получать финансовую поддержку.

Из общей суммы в 50 млрд евро 38,2 млрд предусмотрены непосредственно для бюджета, 7 млрд – льготные кредиты на развитие экономики и 4,8 млрд - техническая поддержка и средства на покрытие процентов по льготным кредитам. Сумма кредитов составит 33 млрд евро, безвозвратной помощи – 17 млрд, говорится в документах Евросовета.

Заседание Европейского совета (фото: Getty Images)

Ежегодный объем средств, выделяемых до 2027 года включительно, будет уменьшаться. В 2024 году будет выделено 16 млрд евро. Изначально по этой сумме определенности не было. Украина хотела получить 18 млрд евро, но ЕС предлагал лишь 9 млрд. В итоге стороны достигли компромисса в пользу Украины.

Жесткие условия: нет реформ – нет денег

Программа реформ будет очень объемным документом. РБК-Украина ознакомилось с его промежуточным вариантом. Ожидается, что в программу войдет порядка 140 условий-индикаторов, каждый из которых будет иметь свою "цену". Основными сферами реформ в программе станут: госуправление, госфинансы, система правосудия и борьба с коррупцией. Экономические реформы нужно будет провести, в частности, в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, IT-сфере и диджитализации.

Если индикатор не будет выполнен в срок, то размер транша сократится на соответствующую сумму. К примеру, если для получения очередного транша на 600 млн евро Украине к определенному сроку нужно будет выполнить 3 индикатора, а дедлайн будет нарушен, предположим, по одному из них, то сумма денег сократится пропорционально – на треть, до 400 млн. Чтобы получить оставшиеся 200 млн, просроченный индикатор нужно будет выполнить максимум в течение года, в противном случае, деньги просто "сгорят".

Еще в начале подготовки UF в 2023 году источники издания говорили, что такое ужесточение условий финансирования вызвано тем, что в сотрудничестве с МВФ Украина довольно часто затягивала выполнение индикаторов. Правда, сейчас все условия по программе МВФ Украина выполняет вовремя, и это подтверждают два последних пересмотра EFF.

Все реформы, предусмотренные в Плане, будут тесно связаны с перспективой вступления Украины в ЕС – это отмечается в комментариях Еврокомиссии.

Если все пойдет по плану, то после утверждения программы Украина до лета сможет получить еще 1,8 млрд евро.

"Это ожидается где-то в апреле-мае. И после этого будет первая оценка индикаторов реформ. Это будет происходить поквартально. Второй квартал закончится и в июле-августе будет проведена оценка и будут получены деньги уже за выполнение реформ", – заявил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Таким образом, по итогу двух кварталов от ЕС бюджет Украины получит 6,3 млрд евро. Соболев отметил, что эти деньги будут направлены для покрытия дефицита госбюджета. Учитывая, что годовое финансирование от ЕС – 16 млрд евро, на вторую половину года останется 9,7 млрд, которые будет предоставлены двумя траншами в зависимости от выполнения индикаторов программы.

Премьер-министр и министр финансов Украины Денис Шмыгаль и Сергей Марченко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Но увеличение финансирования от ЕС все равно не покроет необходимые расходы, особенно военные, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. "6,3 млрд евро – это меньше чем рассчитывает правительство на этот период (до лета - ред.). Ключевым вопросом остается финансирование от США. Если оно будет, то плановые объемы от ЕС достаточны для комфортного финансирования дефицита бюджета. Но без средств от США эта сумма далека от желаемой", - сказал он в комментарии изданию.

Механизм контроля за использованием денег

Инструмент контроля над использованием средств ЕС будет довольно серьезным. Планируют ввести трехступенчатую форму. Во-первых, контролировать расходы будет аудиторская служба Украины. Правительство будет обязано публиковать данные о физических и юридических лицах, получающих суммы свыше 100 тысяч евро на реализацию реформ и инвестиций.

Во-вторых будет организован независимый Аудиторский совет, который сможет проводить проверки в любой момент реализации программы и будет сообщать ЕК о возможном нецелевом использовании средств. В-третьих, отдельно ежеквартально контроль над расходом средств будет проводить Еврокомиссия. Она будет предоставлять Европейскому парламенту и Совету ежегодную оценку использования средств, предоставленных Украине.

Ваврищук считает, что усиленный контроль над выполнением программы обусловлен тем, что это не просто программа поддержки экономики в период войны, но и инструмент, чтобы стимулировать приближение Украины к стандартам ЕС.

"Еврокомиссия несет большую политическую ответственность за полное выполнение Украиной условий кредитования. Очевидно, есть желание сделать так, чтобы никто из оппонентов программы не мог упрекнуть, что она не достигла целей. Отсюда и желание и необходимость установить четкий контроль за исполнением условий", – заявил он.

Хватает ли денег бюджету Украины?

Потребность Украины в международной помощи в 2024 году составляет 36-39 млрд долларов, или как минимум 3 млрд в месяц. Пока, на начало марта, внешнее финансирование госбюджета составляло 0,6 млрд долларов в месяц. Но после поступления денег от ЕС, МВФ и Японии (1,4 млрд долларов), месячная цифра будет около 2,8 млрд долларов, что довольно неплохо, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Так что до лета денег должно хватить. Плюс, правительство готовит варианты увеличения бюджетных поступлений, в частности, за счет увеличения военного сбора. Госкомпании выплачивают дивиденды в ускоренном режиме.

"Другой вопрос, что будет в середине и второй половине года, когда все экстра налоги и дивиденды истощатся", - отметил Паращий. Но пока, считает он, есть потенциал набрать 31-33 млрд долларов международной помощи до конца года. Недостающая сумма не столь критична, считает эксперт, и учитывая оптимистические ожидания правительства, она вполне может быть покрыта США и другими партнерами.

Кроме того, сохраняется большая вероятность получения Украиной процентов от российских активов в ЕС. На сегодняшний день их накопилось уже более 4 млрд долларов.