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Євросоюз погодив нові санкції проти Росії через смерть Навального

Архівне фото: Євросоюз погодив нові санкції проти Росії через смерть Навального (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії. Причиною цього стала нещодавня смерть Олексія Навального.

Про це заявив глава МЗС Португалії Жоау Гомеш Кравінью, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За його словами, про це глави МЗС країн ЄС домовилися сьогодні на зустрічі в Брюсселі. 

"Ми встановили необхідність застосування санкцій до 30 фізичних осіб і двох організацій, пов'язаних зі смертю Навального", - сказав Кравінью.

Проти кого введуть санкції

Санкції торкнуться представників судової системи РФ. Їм заборонять в'їжджати в ЄС і вести бізнес з європейцями, а їхні рахунки та інші активи будуть заморожені. 

Конкретні імена тих, хто потрапив під санкції, буде опубліковано в офіційному журналі ЄС найближчими днями. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також схвалив перейменування санкційного інструменту ЄС за порушення прав людини на честь Навального.

Смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Пізніше в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що політик помер.

РосЗМІ ймовірною причиною назвали відрив тромбу. Цю версію підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

При цьому президент України Володимир Зеленський, реагуючи на смерть Навального, наголошував на тому, що до цього привів російський диктатор Володимир Путін.

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін "ймовірно причетний" до смерті опозиціонера Олексія Навального.

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