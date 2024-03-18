Евросоюз согласовал новые санкции против России из-за смерти Навального

По его словам, об этом главы МИД стран ЕС договорились сегодня на встрече в Брюсселе.

"Мы установили необходимость применения санкций к 30 физическим лицам и двум организациям, связанным со смертью Навального", - сказал Кравинью.

Против кого введут санкции

Санкции коснутся представителей судебной системы РФ. Им запретят въезжать в ЕС и вести бизнес с европейцами, а их счета и другие активы будут заморожены.

Конкретные имена тех, кто попал под санкции, будут опубликованы в официальном журнале ЕС в ближайшие дни. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также одобрил переименование санкционного инструмента ЕС за нарушение прав человека в честь Навального.

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что политик умер.

РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба. Эту версию подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на смерть Навального, отмечал, что к этому привел российский диктатор Владимир Путин.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин "вероятно причастен" к смерти оппозиционера Алексея Навального.