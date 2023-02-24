Евросоюз согласовал 10 пакет санкций против РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.

По словам журналиста, послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет ограничений.

Новые санкции в частности усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.

Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.

Кроме того, санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации.

"Вместе страны-члены ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметили в шведском председательстве в Евросоюзе.