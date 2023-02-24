ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евросоюз согласовал 10 пакет санкций против РФ

Новина українською →
Пятница 24 февраля 2023 23:10
Евросоюз согласовал 10 пакет санкций против РФ Фото: Евросоюз согласовал 10 пакет санкций против РФ (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Европейский Союз ужесточил санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.

По словам журналиста, послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет ограничений.

Новые санкции в частности усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.

Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.

Кроме того, санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации.

"Вместе страны-члены ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметили в шведском председательстве в Евросоюзе.

Напомним, ранее в ЕС поддержали Украину и пообещали новые санкции против России к годовщине вторжения.

Однако Польша не удовлетворена десятым пакетом ограничений Европейского Союза, ведь он слишком мягкий. Страна предлагает добавить несколько пунктов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий пакет санкций ЕС против России можно подождать. Главное, чтобы он как можно сильнее ослабил страну-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны